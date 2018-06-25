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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Piyasalar seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi

24 Haziran seçimleri sonrası, Türk Lirası dolar karşısında değer kazandı. BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başlarken altının gram fiyatı da seçimlerin ardından sert düştü.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Piyasalar seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanmasının ardından 4,54'e kadar geriledi.

Geçen haftayı 4,6810'dan tamamlayan dolar/TL, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla hızla düşüşe geçti.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.255,76 puandan başladı.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11 puandan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı haftaya yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başladı.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.


 

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası piyasalardaki olumlu havaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama bulundu. Şimşek, "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

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