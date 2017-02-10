Başbakan Yardımcısı Canikli foreks açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yazılı açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerini (foreks) düzenleyen tebliğde bugün önemli değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

Foreks piyasalarında küresel krizin yaşandığı 2008'den bu yana dalgalanmaların giderek arttığını aktaran Canikli, "İngiltere'nin AB'den çıkma (Brexit) kararı, ABD başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve faiz artırım beklentileri gibi gelişmeler son dönemde piyasadaki dalga boyutlarını önemli ölçüde artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Canikli, küresel boyuttaki bu gelişmelerin uluslararası piyasalarda petrol başta olmak üzere tüm emtia fiyatlarında ve yabancı para birimleri ile çapraz kurlar üzerinde önemli değişimlere yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortamda 1/100'e kadar varan ölçekte kaldıraç kullanılması bir başka ifade ile 1 lira ile 100 liralık alım satım yapılabilmesi, piyasadaki yüzde 1 dalgalanmanın yatırımcının parasının tamamını kaybetme riskini de beraberinde getirmiştir. Aşırı dalgalanmadan kaynaklanan bu riskleri en aza indirerek vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek ve bu suretle yabancı paralar üzerinde spekülatif işlemlere fırsat vermemek üzere kaldıraç oranı 1/100'den 1/10'a düşürülmüştür. Yeni düzenleme ile aynı zamanda foreks işlemi yapabilmek için asgari 50 bin lira başlangıç teminatı bulundurma yükümlülüğü de getirilmiştir.

Özetle bireysel yatırımcıların yüksek kaldıraca dayalı risk almalarının ve düşük tutarlı tasarruflar için yüksek kaldıracın yol açacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi, piyasalardaki yabancı paralar üzerindeki spekülatif ataklara fırsat verilmemesi hedeflenmiş, kurumsal şirketlerimizin hedge amacıyla kullanılmasına da imkan sağlanmıştır."