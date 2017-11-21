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Bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede sıfıra düşürüldü

Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldü.

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Bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede sıfıra düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldüğü bildirildi.

Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yaptığı duyuruda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin (BAL) yarından geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldüğünü bildirdi.

Duyuruda, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitlerin bugünden geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendiği kaydedildi.

Ağırlıklı fon maliyeti 25 baz puan arttırıldı.

Etiketler: Merkez Bankası, borç alabilme limitleri
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