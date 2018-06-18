Bakan Jülide Sarıeroğlu: "Bu yıl hedef 1 milyon 250 bin kişiye iş"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ Kovancılar'da partililerle çay bahçesinde bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 2000 yılında İŞKUR'un sadece 22 bin kişiyi işe yerleştirmesine karşın, ortaya konulan proaktif politikalar, meslek danışmanları sayısının artırılması ve bilişim alt yapısının geliştirilmesi sonucu bu sayının 2017 yılında 1 milyon 57 bin kişiye ulaştığını vurguladı.

Yapılacak yeni düzenlemelerle bunun daha da artacağını aktaran Sarıeroğlu, "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz. Tamamen son teknolojinin kullanıldığı yeni bir yazılımla, güçlü eşleştirmenin yapıldığı bir sistemi kuracağız. Diğer taraftan gençlerimizin diline, bakış açısına uygun mobil uygulamamızı da kısa sürede devreye sokacağız" diye konuştu.

"Gençlerin istihdamına odaklandık"

Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un istihdam boyutuyla ilgili iki yeni düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birisi kupon yöntemimiz. Mesleki eğitimle alakalı olarak yeni bir açılıma gidiyoruz ve önümüzdeki dönemde özellikle geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız alanlarda gençlerimizin istihdam konusuna ciddi odaklandık. Bu odaklanmamızı yine gençlerin gözünden ve dilinden gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gençlerle oluşturduğumuz odak grup çalışmalarımızdan çıkan sonuçlara göre politikalarımızı belirledik.

Yetim aylıklarının işe girdikleri zaman kesilmesinden şikayet etmişlerdi. Kayıtlı olarak çalıştıklarında yetim aylıklarının kesilmemesini sağladık, yaptığımız yasal düzenlemeyle. Anne ve babadan kaynaklı olarak aldıkları pasaport iptal ediliyordu, bunun iptal edilmemesini sağladık.

Dediler ki 'İŞKUR belli formatlarda mesleki eğitim veriyor ama biz daha esnek, kendimize uygun, farklı alanlarda ve yenilikçi eğitimler de almak istiyoruz.' Biz de bunun yerine kupon yöntemini uygulamaya başlıyoruz. Temmuz ayından itibaren 10 bin TL'lik bir kuponla gençlerimizin kendi istedikleri zaman dilinde, kendi istedikleri eğitimlerde ve formatta, hangi seviyeye ulaşmak istiyorlarsa ona uygun olarak rahat bir şekilde eğitim almalarını sağlayacak olan kupon yöntemini başlatacağız."

Üniversitede okuyan gençlere çalışma imkanı

Bakan Sarıeroğlu, 18-25 yaş arası gençler için okudukları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde daha fazla katma değer üretmeleri ve eğitim hayatlarına daha fazla katkı sağlamaları doğrultusunda sosyal çalışma programı uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Bu noktada belediyelerin kampları, sosyal etkinleri, sevgi evleri ya da huzur evleri gibi kurumlardan faydalanacaklarını belirten Sarıeroğlu, "Bu çalışma 3 ay ile sınırlı olacak. Gençlerimizin uzun vadeli sigortalarını yapacağız. Asgari ücret üzerinden ödemelerini gerçekleştireceğiz. 3 ay boyunca alacakları asgari ücret, 9 ay boyunca almış oldukları burslar ve kredilerden daha yüksek bir meblağa tekabül ediyor.

Yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu hafta itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararı'nı imzaladık, yurtlarımız, üniversitelerimiz kapandıktan sonra artık ücretsiz hale gelmiş olacak. Bu bağlamda gençlerimiz hem aile bütçelerine katkı sağlayacaklar hem de eğitim hayatlarını daha güçlü şekilde devam ettirecekler" ifadesini kullandı.

Kadınlara yönelik düzenlemeler

Gelecek dönemlerde sektörel odaklı ücret seviyelerini artırıcı ve uzun vadeli teşvikler gibi uygulamaların iş gücü piyasasına çok güçlü katkıları olacağına dikkati çeken Sarıeroğlu, kadınlara yönelik de yeni düzenlemeler ortaya koyduklarını anımsattı.

Sarıeroğlu, "İş başı eğitim programlarımıza ve mesleki eğitim kurslarımıza katılan kadınlarımıza 400 lira, 2-5 yaş çocukları için çocuk bakım desteği vermeye başladık" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, taşeron uygulamasını da kaldırdıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra kamuya direk kadrolu işçi alımı yapacağız. Direk sözleşmeli personel ve memur alımlarımız aynı şekilde devam ediyor. Bunlar karıştırılıyor birbirine taşeron kalktığı için. Merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarımıza bundan sonra istihdamla ilgili ihtiyaçları direk kadrolu işçi olarak gerçekleştireceğiz.

Önümüzdeki dönemde ilk etapta Sağlık Bakanlığımızın bir 18 bin kişilik işçi alım talebi var. Ondan sonra artan hastanelerimiz, kamu hizmetlerimiz çerçevesinde bu bağlamda herkesin başvurabileceği İŞKUR üzerinden girme imkanına sahip olduğu kadrolu işçi pozisyonlarımızı açmış olacağız.

24 Haziran'da istikrarın, güçlü ve büyük Türkiye yolunda atılacak adımların devamıyla bu imkanlardan ve fırsatlardan yine güçlü şekilde faydalanacağımızı umuyoruz."

Daha sonra Gazi Caddesi'nde esnafla sohbet eden Sarıeroğlu, trafik kazası sonucu yaralanan Şehit Polis Fethi Sekin'in Babası Zeki Sekin'i tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sarıeroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Elazığ AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl’ün ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA