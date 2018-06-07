Bakan Elvan: Türk liramızı baskı altına almaya çalışıyorlar

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenleyeceği miting öncesi yaptığı konuşmada, vatandaşların, bu sıcak ortamda bu sıcak meydanı vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için doldurduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2002'de dibe vurduğunu, siyasi istikrarsızlığın zirve yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkarak bu ülkede ekonomik istikrarı sağladığını, özgürlük alanlarını genişlettiğini, demokrasiyi daha da güçlendirdiğini ifade eden Elvan, "Bakın burada Sünni'si de Şii'si de Alevi'si de Türk de Kürt de Arap da Zaza'sı da var. Biz neyiz? Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz sevgili kardeşlerim. Mersin Türkiye'nin en güzel özetidir." dedi.

Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Eğer AK Parti iktidarları dönemideki büyüme performansı, cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki dönemlerde gerçekleştirilmiş olsaydı yani AK Parti'den önceki hükümetler döneminde de gerçekleştirilmiş olsaydı şu anda biz dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktık, dünyada küresele bir güç olacaktık ama Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız önderliğinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesiyiz. Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, demokrasi alanını, özgürlük alanını genişlettikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar da artıyor. Bakınız Cumhurbaşkanımız aleyhine Türkiye'miz aleyhine gelişmiş ülkelerden, Avrupa'dan, dünyanın değişik ülkelerinden Türkiye'ye karşı olumsuz bir algı operasyonu başlattılar.

Dünyada ihracatı en fazla artan ülkelerden biriyiz. Dünyada bankacılık sistemi en iyi ve sağlıklı olan ülkelerden biriyiz. Turizm gelirlerimiz hızla artıyor ama dolar üzerinde, Türk lirası üzerinde spekülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Türk liramızı baskı altına almaya çalışıyorlar. İç politikada denediler, diğer alanlarda denediler ama hiçbir alanda başarılı olamadılar, ekonomi alanında da başarılı olamayacaklar. Türkiye'mizi biz Allah'ın izniyle büyüdükçe büyüteceğiz, güçlendirdikçe güçlendireceğiz. Hele hele 24 Haziran sonrası ekonomimizdeki öngörülebilirlik, güven daha da artacak. Siyasi istikrar, güçlü ekonomik istikrarla ülkemizi yine ayağa kaldıracağız, şahlandıracağız. Ne diyoruz? Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit Mersin vakti diyoruz. Vakit Mersin'in şahlanma vakti diyoruz. Vakit Türkiye'nin şahlanma vaktidir diyoruz."

"Türkiye ön alıyor"

Elvan, yeni hükümet sisteminde vatandaşların sorunlarını daha kısa sürede çözeceklerini belirtti.

Son derece dinamik, etkin, hızlı çalışan bir yönetim anlayışı getirdiklerini ifade eden Elvan, "Birçok gelişmiş ülkenin dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduramadığı bir dönemde, hantal bürokratik yapılarının olduğu bir dönemde Türkiye ön alıyor ve hepsinden önce küresel ölçekte söz sahibi olmak için yeni hükümet sistemini getiriyor. Bu sistemle Allah'ın izniyle Türkiye ayağa kalkacak, şahlanacak, güçlendikçe güçlenecek." dedi.

OHAL teröristler için

Elvan, demokrasi alanında yine ülkeyi güçlendirmeye, demokrasinin çıtasını daha da yukarı çıkarmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı gözünü ABD'ye dikmiş"

Elvan, Çukurova için de Mersin için de çok çok güzel şeyler yaptıklarını ifade etti.

"Birçok projemizi başlattık. 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi sizlere bir kardeşiniz olarak neyin sözünü verdiysek her birini teker teker başlattık. Şu anda söz verip de başlatmadığımız bir projemiz yok ama bir olmalıyız, beraber olmalıyız, dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Bize saldırdıkça saldırıyorlar, saldırdıkça saldırıyorlar ama maalesef ana muhalefet ve ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı gözünü ABD'ye dikmiş diyor ki 'ABD'den beni bir kez aradılar, şunu şunu söylediler'. Ardından diyor ki 'ikinci kez bir daha' aramışlar ve bekliyoruz üçüncü arayacaklar mı? Bu ülkeyi kimin yöneteceğine kim karar verir? Millet karar verir. Gözlerini ABD'ye dikmişler, gözlerini Avrupa'ya dikmişler ama bizim gözümüz sizde, bizim kulağımız sizde, siz ne derseniz o olacak. Asla vesayete izin vermeyeceğiz. Biz milletimizin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Biz milletimizin efendisi olmak için yola çıkmadık."

Kaynak: AA