  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Astronot besini kinoa 22 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Temizel, "28 Avrupa ülkesinden 22'sine şu an mal gönderebiliyoruz. Türkiye genelinde 9 bin 127 çiftçi var.

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Astronot besini kinoa 22 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği (TUKİYED) Yönetim Kurulu Başkanı Can Temizel, "28 Avrupa ülkesinden 22'sine şu an mal gönderebiliyoruz. Türkiye genelinde 9 bin 127 çiftçi var. NASA bunu astronotlarına yediriyor, çünkü yüksek proteinli ve bağırsaklarda kolay öğütülüyor." dedi.

Temizel, kinoanın Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin dönüm alanda yetiştiriciliğinin yapıldığını söyledi.

Kinoada hasat döneminin bugünlerde gerçekleştirildiğini ifade eden Temizel, bu yıl 5,6 bin ton civarında ürün beklendiğini kaydetti.

Kinoanın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeken Temizel, "28 Avrupa ülkesinden 22'sine şu an mal gönderebiliyoruz. Türkiye genelinde 9 bin 127 çiftçi var. NASA bunu astronotlarına yediriyor, çünkü yüksek proteinli ve bağırsaklarda kolay öğütüyor. Türkiye'de derneğimiz kinoanın unundan elde edilen bisküvi, makarna, çorba, ekmek yapımında kullanılmak üzere ham madde sağlamak için önemli markalarla temas halinde" diye konuştu.

Temizel, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncülüğünde eylül ayında Kinoa Çalıştayı'nın yapılacağını söyledi.

TUKİYED Tarımsal İşlerden Sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Birkan Belen de kinoanın şubat ayında ekiminin yapıldığını ve yaklaşık 4 ay sonra hasadının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Kinoa, buğday, mısır gibi ürünlere alternatif. Türkiye'de buğday, mısır gibi ürünlerin hem maliyetleri yüksek, hem de satışta fiyat olarak problemler yaşanabiliyor. Kinoa bu ürünlere alternatif olarak düşünülebilir. Dekardan 200 ile 350 kilograma kadar verimler alınabilir, kimi zaman bu sulu tarımda 500'e kadar çıkabilir. Kuru tarımda da ekilebilen bir ürün. Kalite standartları göz önüne alındığında piyasada kilogramı 5 ile 8 lira arasında değer bulmakta. Alternatif bir ürün arayan üreticilere beyaz altın olarak nitelendirilen kinoayı öneriyoruz." diye konuştu.

Etiketler: astronot besini, kiona
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