ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak

ASELSAN'ın en fazla tercih edilen ürünleri arasında yer alan uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin yeni ürünü Nefer, yurt dışından talep aldı. Ürün seri üretime hazır hale getirilirken bu yıl içinde 2 farklı müşteriyle sözleşme öncesi atışlı testler gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirip, üretiyor ve bunlar için lojistik destek sağlıyor.

Bu konudaki çabaların son ürünlerinden biri 25/30 mm Nefer silah sistemi oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan sistem, paletli ve tekerlekli tüm zırhlı araçlarda etkin şekilde görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

ASELSAN, sistemin kalifikasyon faaliyetlerini tamamladı. Nefer böylece gelecek siparişlere hızla yanıt verilecek şekilde seri üretime hazır hale geldi.

Pazarda bir ilk

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN’ın geliştirdiği Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Batı veya Doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı Nefer silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda kullanılabilen Nefer, tamamen yurt içi imkanlarla geliştirildi ve üretildi.

2 ülke testlere başlıyor, Türk ordusu için görev bekliyor

Uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer ürünleri gibi Nefer de yurt dışında büyük ilgi gördü.

Nefer sistemine yönelik Körfez bölgesinden ve Asya’dan gelen talepler doğrultusunda, 2 farklı müşteriyle sözleşme öncesi atışlı testler, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri 14 farklı ülkede, 40’tan fazla farklı araçta, farklı tipte 10 binlerce mühimmatın atıldığı 2 binin üzerinde noktada görev yapıyor.

Uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin yeni ürünü Nefer, başta TSK ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelere hizmet vermek için hazırlanıyor.

Nefer'in sahip olduğu özelliklerden bazıları şöyle:

- Uzaktan komuta ile ateşleme yeteneği

- Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış

- Gece/gündüz görüş yeteneği

- Otomatik hedef takibi

- Balistik hesaplama

- Lazer ile mesafe bulma yeteneği

- Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları

- Atış adedi sayımı

- Mühimmat sonu uyarısı

- Çalışma sıcaklığı: -32°C / 55°C

- Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon

- STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması