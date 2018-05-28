ASELSAN'ın ikincil halka arzında talep toplanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ve 1975 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ikincil halka arz için talep toplayacak.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, halka arz gelirlerinin 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Birinci kategoride yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar. İkinci kategoride işletme gelirleri yüzde 10 oranında. Üçüncü kategori Ar-Ge'ye ayrılacak yüzde 20'lik kısım. Dördüncü kısım ise yüzde 30'luk pay, bu da şirket birleşimleri. Hem ulusal hem uluslararası şirket satın almaları ve birleşmelerinde kullanılacak" dedi.

Yüzde 60 yerli yatırımcılara açık

Halka arz sürecinin oranları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Görgün, "Yüzde 60 oranında yerli, yüzde 40 oranında yabancı yatırımcılara açtık. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında da bir ayrım göstermeden yüzde 30 yüzde 30 bir paylaşım oldu. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Yüzde 15'i halka arz edilmiş durumda

Türk mühendislerinin Ar-Ge faaliyetlerinin önemine değinen Prof. Dr. Görgün, şunları söyledi:

"ASELSAN'ın hâlihazırda yüzde 15'i halka arz durumda, İstanbul Borsası'nda işlem gören şeffaf bir şirket. Biz ASELSAN'ı araştırma geliştirme odaklı, mühendislik ve teknoloji firması olarak ifade ediyoruz. Aslında ASELSAN yaptığı, bugüne kadar geliştirdiği, ürettiği ürünlerin tamamını, Türk mühendislerinin araştırma geliştirme kabiliyetleriyle ortaya koyduğu ürünler olduğunu hepimiz biliyoruz. Milletçe takip ediyoruz. Milletimizin gururu, göz bebeği olan bir şirketimiz."

30'un üzerinde yatırımcı kurumla 23 toplantı yapıldı

Yeni süreçle birlikte halka arz oranının artırılacağını kaydeden Prof. Görgün, "Sürece ilk önce yerli, kurumsal yatırımcılarla ayın 17'sinde yaptığımız toplantılarla başladık. Ondan sonra toplantılarımız yurt içinde peş peşe devam etti ve ayın 19'u itibarıyla da 'roadshow' diye adlandırılan yurt dışı seyahatlerine başladık. Şu ana kadar 23 toplantı gerçekleştirdik. 30'un üzerinde yatırımcı kurumla birlikte bunu yaptık" dedi.

Gelirin yüzde 20'si Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak

Prof. Dr. Görgün, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ürünlere telsizle başladığını vurguladı.

"ASELSAN yine Ar-Ge şirketi ve Ar-Ge odaklı çalışmaya devam edecek. Halka arz gelirinin yüzde 20'si Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak. Bununla birlikte yüzde 40'lık bir kısım da yerli teknolojilere ayrılacak."

"Güzel haberlerimiz peş peşe gelecek"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Görgün, "Lazer güdüm kiti çok başarılı sonuçlar elde ettik. Elektromanyetik silahlar konusunda da çalışmalar devam ediyor. Çok şükür, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da en başarılı sonuçları alacak şekilde mühendislerimiz çalışıyorlar. Güzel haberlerimiz peş peşe gelecek" dedi.

"ASELSAN yerli ve milli teknoloji odaklı bir şirket"

Prof. Dr. Görgün, "Yerli ve milli ve teknolojinin odak olduğu bir şirket. ASELSAN her zaman güven veren, milli duygularımızla teknolojiyi birleştiren güzide bir kurum" diyerek çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA