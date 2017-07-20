  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Antep fıstık ezmesi ve firiğine tescil gözüktü

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Tiryakioğlu, "Antep fıstık ezmesi ve Antep firiği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep adına tescillenmek üzere askıya çıkarıldı." dedi.

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Antep fıstık ezmesi ve firiğine tescil gözüktü

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Antep fıstık ezmesi ve Antep firiği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep adına tescillenmek üzere askıya çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Tiryakioğlu yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep’in asırlık lezzetlerinin coğrafi işaretle koruma altına alınmasına yönelik çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Antep fıstık ezmesi ve Antep firiğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep adına tescillenmek üzere askıya çıkarıldığını bildiren Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz üç aylık bir bekleme sürecinin ardından şehrimizin güzide birer markası olarak tescilli ürünlerimiz arasına katılacak. Ürünlerimizden Antep fıstık ezmesi 'mahreç', Antep firiği ise 'menşe' işareti olarak tescil alacak.

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaretle koruma altına alınarak gelecek nesillere taşınmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda, Gaziantep’e ait 9 farklı ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurularımızı tamamladık. En kısa süre içinde olumlu sonuç almayı beklediğimiz bu ürünler, Antep kuru patlıcanı, Antep peyniri, Antep bulguru, Antep kahkesi, Antep muskası, Antep lahmacunu, Antep pekmezi, Antep tırnaklı pidesi ve Antep meyan şerbeti."

Tiryakioğlu, Antep biber salçası, Antep karası üzüm, Antep dolmalık biberi, Antep haylan kabağı ve İslahiye biberi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Etiketler: GTB, Antep fıstığı, fıstık ezmesi, antep firiği
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