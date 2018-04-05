Anadolu Parsı, Umman çöllerinde göreve hazır

Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden FNSS, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı "Pars"ın ilk toplu teslimatını yapacak.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı "Pars"ın ilk toplu teslimatını gerçekleştirecek.

Hazır olan 15 adet zırhlı araç, Umman yolculuğu öncesinde önce son kez test sahasında hünerlerini gösterdi. Ayrıca “Pars”a ait tatbikat ve atış görüntüleri de paylaşıldı. “Pars” drone ile havadan görüntüledi.

Adını bir zamanlar Anadolu’da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan "Pars", düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Özellikleriyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunan "Pars", yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındırarak, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olma özelliği taşıyor.

30 bin kilogram azami yüklü ağırlığa sahip "Pars" 8X8, dizel motorla donatılmış. 100 kilometre hıza ulaşabilen araç, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor. 70 santim yüksekliğinde dik engel ve 200 santimetre uzunluğunda hendek geçebiliyor.

"Pars", motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarımı sayesinde, birbirine çok yakın aks yüklerine sahip. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, gevşek ve yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetlere sahip.

8X8 sürüş özelliğine sahip aracın tüm aksları gerektiğinde kilitlenebiliyor. Merkezi teker şişirme yeteneği ise, farklı arazi koşullarında sürücüye lastik basınçlarını ayarlama imkanı sunuyor. Araç ayrıca gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç içi özel geliştirilen mayın korumalı koltukları sayesinde, personeli yüksek seviyede mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlandı.

İşte tüm bu özelliklere sahip zırhlı tekerlekli muharebe aracı "Pars" Umman'a gönderilmek için hazır. Yapılan anlaşma çerçevesince ilk parti 15 "Pars" Umman'a doğru yola çıktı.

"2 ülkeyle 1 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi devam ediyor"

"Pars"ın yurt dışında çok büyük ihracat projeleri kazandığını hatırlatan FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, "Toplam şu anda 2 ülkede 1 milyar doların üzerinde bir ihracat sözleşmesi devam ediyor. Çok büyük potansiyeller var önümüzde. Ülkemizde de şuan önemli bir ihalede. Henüz karar verilmedi ama bu kararı bekliyoruz. Firma olarak en önde gelen firmalardan biriyiz" dedi.

Kaynak: İHA