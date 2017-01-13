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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi

Altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 18 işlemde 18 milyon 182 bin 842,29 liralık ve 23 işlemde 31 milyon 937 bin 674,73 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 444 bin 997,55 dolarlık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Akbank, Troy Kıymetli Maden, Ons Kıymetli Madenler, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.060,00 1.203,00 1.091,00
En Düşük  144.950,00 1.193,00  
En Yüksek 146.600,00 1.197,25  
Kapanış 146.430,00 1.196,00  
Ağırlıklı Ortalama  146.044,44 1.195,89  
İşlem Miktarı (Kg.) 124,50212 830,6588  
İşlem Sayısı 18 23  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 18.182.842,29 31.937.674,73  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 955,16092    
Toplam İşlem Adedi 41    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.766,15    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.750,06    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,58
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