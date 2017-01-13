Altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 18 işlemde 18 milyon 182 bin 842,29 liralık ve 23 işlemde 31 milyon 937 bin 674,73 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 444 bin 997,55 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Akbank, Troy Kıymetli Maden, Ons Kıymetli Madenler, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: