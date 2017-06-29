  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı 142 bin 100 liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 142 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 100 liraya geriledi.

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Altının kilogram fiyatı 142 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 971 bin 222,51 liralık ve 101 işlemde 156 milyon 997 bin 855,97 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., MKS Kıymetli Maden., Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  142.850,00 1.255,30 1.129,00
En Düşük  141.300,00 1.245,00  
En Yüksek 142.100,00 1.257,00  
Kapanış 142.100,00 1.247,00  
Ağırlıklı Ortalama  142.065,40 1.251,59  
İşlem Miktarı (Kg.) 77,23 3.901,59  
İşlem Sayısı 4 101  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 10.971.222,51 156.997.855,97  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.978,82    
Toplam İşlem Adedi 105    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.886,41    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.867,33    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,66
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