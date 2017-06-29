Altının kilogram fiyatı 142 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 971 bin 222,51 liralık ve 101 işlemde 156 milyon 997 bin 855,97 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., MKS Kıymetli Maden., Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: