Altının kilogram fiyatı 141 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 5 işlemde 19 milyon 799 bin 337,41 liralık ve 129 işlemde 157 milyon 601 bin 238,58 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 110 bin 751,30 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 140.700,00 1.229,00 1.060,00

En Düşük 140.100,00 1.230,00

En Yüksek 141.000,00 1.238,00

Kapanış 141.000,00 1.231,15

Ağırlıklı Ortalama 140.692,25 1.233,69

İşlem Miktarı (Kg.) 140,73 3.973,40

İşlem Sayısı 5 129

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 19.799.337,41 157.601.238,58

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.114,13

Toplam İşlem Adedi 134

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.825,94

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.830,88

Altın Endeksi Değişim (%) 0,17