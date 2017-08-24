  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Altının gram fiyatı geriledi

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144 liraya geriledi.

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Altının gram fiyatı geriledi

Dün 145,3 lirayı gören gram altın, düşüş eğilimine giren dolar kurunun etkisiyle değer kaybederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 144,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ons altındaki değer kaybına paralel 144 liraya geriledi ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira , Cumhuriyet altını 965 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne 1.290 dolardan başlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 1.286,3 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Etiketler: altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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