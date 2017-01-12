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Altın fiyatları (12 Ocak 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 990,00 lira oldu.

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Altın fiyatları (12 Ocak 2017)
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 990,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
 
  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 148,1 148,3 147,8 148
Cumhuriyet Ata Lira 977 992 975 990
22 Ayar Bilezik(Gr.) 135,25 139,25 135 139
Lira(Tam) Ziynet 957 972 955 970
Yarım Ziynet 476 486 475 485
Çeyrek Ziynet 238 243 237 242
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