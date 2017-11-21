Albayrak: Elektrikte yıl sonuna kadar 9 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrikte yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç ekleneceğini açıkladı.

Enerji Bakanı Albayrak, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Albayrak şunları söyledi:

"Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak. Milli enerji politikasıyla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 350 milyar dolarlık bir kömür rezervimiz halihazırda bulunuyor. İthal kömürle elektrik üreten tesislerin yerli kömüre geçmeleri için teşvikleri 2018'den itibaren hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir enerjide tüm zamanların yenilenebilir elektrik üretim rekorunu kırdık. Dünyaya "Made in Turkey" damgalı rüzgar panellerini ihraç etmenin gururunu 2019'da yaşayacağız.

Enerji sektörünü doğrudan etkileyen kurdaki baskıyı da vatandaşa yansıtmadan hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün doğalgazı en ucuz sağlayan ülke Türkiye'dir. Sanayide en ucuz elektrikte AB ülkeleri arasında Türkiye'dir. Konutta ikinci sıradayız."

ayrıntılar gelecek...