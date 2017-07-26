  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.536
    EURO 4.148
  • BIST 107206.16
    ALTIN 143.254
Buradasınız : » » Alarko Holding'den Havaray ihalesi açıklaması

Alarko Holding'den Havaray ihalesi açıklaması

Alarko Holding, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı ihalesine ilişkin açıklama yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Alarko Holdingden Havaray ihalesi açıklaması

Alarko Holding, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı ihalesine ilişkin, kendilerine bugün tebliğ edilen yazıda, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiğinin bildirildiğini duyurdu.

Alarko Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, holdingin bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olduğu anımsatıldı.

İhale Komisyon kararına karşı 10 günlük itiraz süresi verilmiş bulunduğu, itiraz süresini müteakiben şirketin işveren idare tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesinin beklendiği, söz konusu işe ilişkin teklif bedelinin (KDV hariç) 1 milyar 292 milyon TL olduğu hususlarının daha önce kamuya duyurulduğu belirtilen açıklamada, "İşveren İdarenin tarafımıza bugün tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: alarko, havaray, ihale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER