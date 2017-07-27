Akçay Barajı'nda sona doğru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla havzasında yapımı devam eden Akçay Baraj Projesinin, 2018 yılı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

SASKİ tarafından, bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla bölgesinde yapımı devam eden Akçay Barajı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda tanıtıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ilçe belediye başkanları, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, Büyükşehir meclis üyeleri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, burada yaptığı açıklamada, 100 milyon liralık yatırım yapılan Pamukova Eskiyayla havzasında tamamlanacak Akçay Barajı’nın, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturacağını söyledi.

Akçay Barajı ile kent için yıllık 40 milyon metreküplük içme suyu potansiyeli oluşturacaklarını ifade eden Toçoğlu, "Barajımız maksimum seviyeye ulaştığında yaklaşık 860 dönümlük bir alanı kaplayacak. Proje ile Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz. İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde kurulacak HES'ler ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Akçay Barajı ve HES projemiz de önemli ölçüde aşama kaydettik. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla şehrimizin içme suyu geleceği için önemli bir garanti oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün korunması adına önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Toçoğlu, Sapanca Gölü'ne alternatif oluşturmak amacıyla Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim olarak baraj inşa ettiklerini vurguladı.

Akçay Barajı devreye alındığında Sapanca Gölü'nden temin edilen içme suyundan yüzde 60 oranında tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Toçoğlu, şöyle devam etti:

"Akyazı'da Keremali içme suyu ve HES projemizde de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin dört bir tarafını içilebilir su kaynakları ile çeviriyoruz. HES projeleri ile Sakarya'yı, tükettiğini üreten bir şehir haline getiriyoruz. İnşallah 2018 yılında Akçay Barajımızı tamamlayıp, şehrimizin kullanımına sunacağız."

Baraj 55 metre yükseldi

Pamukova Eskiyayla bölgesinde gerçekleştirilen projeyle ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ise barajın gövde dolgusunun devam ettiğini aktardı.

Dolgu yüksekliğinin 75 metre olacağını belirten Keleş, "20 metrelik bir kısmımız kaldı. Yaklaşık 55 metre civarındayız. Bu kaya tipi baraj. Özellikle deprem bölgelerinde tercih edilen bir baraj türü. Ana hatlarıyla da bu bölgemizde dip kot 890 metrelerde. Yükseklik burada bin metreyi geçiyor. Bu bölge, yağış ve kar alan bir bölge. Bu bölgede kar ve yağmur suyunu toplayacağız. Baraj dolgusu bittikten sonra barajın ön kısmına enjeksiyon yapılacak. Bu bölgeye beton enjekte edilecek. Ardından yarım metre kalınlığında beton tutulacak." diye konuştu.

Barajın 2018 yılı içerisinde tamamlanıp su biriktirmeye başlayacağını dile getiren Keleş, burada toplanan suyun isale hatlarıyla Hızırilyas tesislerine ulaşacağını kaydetti.

İsale hattının 49 kilometreyi bulduğunu ve 3 bin 500 metrelik bir kısmının kaldığını aktaran Keleş, şunları söyledi:

"Yaklaşık 45 kilometrelik kısmı tamamladık. Tamamen çelik yapılıyor. İnşallah buradan Hızırilyas Tepesi'ne yılda 40 milyon metreküp su ulaştırmayı hedefliyoruz. Sakarya'nın yıllık kullanım miktarı 65 milyon metreküp. Sapanca Gölü'nden daha kalitede suya sahip olacağız. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde şehrimizin en uç noktalarına kadar su ulaştırıyoruz. İnşallah burada toplanan su, bir taraftan Kaynarca bir taraftan Ferizli-Söğütlü'ye ve şehrimizin merkezine kadar ulaştırılmış olacak. Cazibeyle gelen suyla enerji de üreteceğiz. Sakarya Nehri üzerinde bulunan HES'ten daha fazla enerji üreteceğiz. Özgün ve özellikli bir proje olacak. Bu şekilde entegre bir baraj Türkiye'de ilk olacak. 3 noktada elektrik üretimi yapacağız. Toplamda 12 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip olacak."