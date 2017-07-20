ABD'den Exxon Mobil'e 2 milyon dolar ceza

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Exxon Mobil'e, Rusya'ya Ukrayna'daki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle getirilen yaptırımları ihlal ettiği için 2 milyon dolar ceza verildiği teyit edildi.

Exxon Mobil'in, Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in başkanı Igor Sechin'le Mayıs 2014'te imzaladığı anlaşmalarla yaptırımları ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, Sechin'in ABD'nin kara listesinde yer aldığı da vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, söz konusu dönemde Exxon Mobil İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevini yürütüyordu. Tillerson, üst yönetici olduğu dönemde, ekonomik yaptırımları etkisiz bulduğu için desteklemediğini ifade etmişti.

"Ağırlaştırıcı faktörler var"

OFAC'ın açıklamasında ayrıca, Exxon Mobil'e verilen 2 milyon dolarlık para cezasında 4 ağırlaştırıcı faktörün rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu faktörler ise şöyle sıralandı:

"Exxon Mobil, yaptırım listesinde olanlarla iş yapmaya yönelik uyarıları dikkate almayarak, ABD'nin yaptırım zorunluluklarını pervasızca görmezden geldi. Exxon Mobil'in çoğu üst düzey yöneticisi Sechin'le iş yaparken kendisinin kara listede olduğunu biliyordu. ExxonMobil, Ukrayna'daki krize katkı sağlayan bir Rus yetkilisiyle iş yaparak, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım programının hedeflerine önemli zarar verdi. Exxon Mobil küresel operasyonları olan büyük ve deneyimli bir petrol ve gaz şirketi olarak ABD'nin ekonomik yaptırımlarına ve ihracat kontrollerine düzenli olarak tabi tutuluyor."

Öte yandan, şirketin OFAC'tan son 5 yılda hiçbir ceza almamış olması da zayıflatıcı etken olarak değerlendirildi.