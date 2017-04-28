ABD'de Trump yönetimi altında açıklanan ilk büyüme verisi

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyerek son 3 yılın en düşük performansını gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığının ilk öncü verilerine göre, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yüzde 0,7 arttı. Trump Yönetimi altında açıklanan ilk büyüme verisine yönelik piyasa beklentisi ise yüzde 1,0 artış seviyesindeydi. Beklentilerin altında kalan veri, ayrıca 2014’ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyüme rakamı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1 genişleyen ekonominin bu yılın ilk 3 ayında hız kesmesinde stok yatırımları ve kamu harcamalarındaki ciddi gerileme etkili oldu.

Ayrıca, ekonominin yüzde 70’ine yakınını oluşturan kişisel tüketim harcamalarının 2009’dan bu yana en düşük yükselişi kaydetmesi dikkati çekti.

Buna göre, 2016’nın son çeyreğinde yüzde 3,5 artan tüketici harcamaları bu yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,3 yükseldi. Söz konusu verinin yüzde 0,9 artması bekleniyordu. Tüketici harcamalarındaki sert düşüş kısmen ılıman geçen kış aylarına dayandırılıyor.

Veriler, ayrıca, GSYH fiyat endeksinin ilk çeyrekte yüzde 2,3 ile yüzde 2,0 seviyesindeki beklentinin üzerinde arttığını ortaya koydu. Benzer şekilde, yüzde 2 yükselmesi beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yüzde 2,2’lik artışla beklentiyi aştı.

Öte yandan, sermaye yatırımlarının yanı sıra inşaat ve maden arama harcamalarının yükselmesi GSYH raporunun olumlu noktaları olarak değerlendirildi.

Ekonomistler, ABD ekonomisinin son yıllarda ilk çeyrekte yavaşladıktan sonra toparlandığına ve öncü büyüme verilerinin iki kez güncelleneceğine işaret ederek, zayıf gelen GSYH verilerine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Büyüme verisine ilişkin ikinci ve üçüncü güncelleme 26 Mayıs ve 29 Haziran tarihlerinde açıklanacak.

Piyasalar büyüme verisini fiyatlıyor

Uluslararası piyasalar ABD’nin beklentinin altında kalan ilk çeyrek büyüme verisini fiyatlıyor.

Veri öncesinde 1,0924 seviyesinde seyreden avro/dolar 1,0904’e geriledi. Öte yandan, dolar/yen paritesi 111,42’den 111,55’e ve dolar/TL paritesi 3,5455’ten 3,5466’ya yükseldi.

Altının ons fiyatı ise 1,267 dolardan 1,264 dolara indi. Öte yandan, veri öncesi 52,45 dolar seviyelerinde denge arayan Brent petrolün varil fiyatı, verilerin ardından 52,25'e geriledi. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,30’dan yüzde 2,32’ye yükseldi.

