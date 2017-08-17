  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.132
  • BIST 106871.22
    ALTIN 145.7
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'de işsizlik maaş talebi beklentinin altında

ABD'de işsizlik maaş talebi beklentinin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232 bine geriledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde işsizlik maaş talebi beklentinin altında

ABD'de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 232 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 12 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 232 bine indi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 240 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 500 kişi azalarak 240 bin 500'e gerilediğini gösterdi. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 3 bin azalarak 1 milyon 953 bine geriledi. Bir önceki haftaya ilişkin süregelen işsizlik başvuruları da 1 milyon 951 binden 1 milyon 956 bine revize edildi.

Etiketler: abd işsizlik maaşı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER