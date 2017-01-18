  • 19 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.797
    EURO 4.041
  • BIST 82779.25
    ALTIN 146.969
Buradasınız : » » ABD Merkez Bankası 'Bej Kitap' raporunu yayınladı

ABD Merkez Bankası 'Bej Kitap' raporunu yayınladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyon baskılarının güçlendiğini bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporunu yayınladı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan araştırma raporu Bej Kitap'ın Ocak 2017 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen verilerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler ülkenin birçok bölgesinde kasım ortasından aralık sonuna kadar sınırlı genişleme kaydetti. Raporun hazırlanması için iş yerleriyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, iş dünyasının büyümenin bu yıl sürmesini beklediğini ortaya koydu.

Enflasyon güçleniyor, iş gücü piyasası sıkılaşıyor

Ayrıca, enflasyon baskılarının geçen ay yayınlanan bir önceki rapora kıyasla güçlendiğine işaret edilen raporda, fiyatlardaki artışın tüm bölgelerde izlendiği belirtildi.

Bej Kitap'ta 12 Fed şubesinin hepsinin iş gücü piyasalarının sıkılaştığını rapor ettiği ve ücretlerin birçok bölgede yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Birçok iş yerinin işçi bulmakta zorlandığına işaret edilen raporda, iş gücü piyasasının bu yıl sıkılaşmayı sürdüreceği beklentisine yer verildi.

Sanayi faaliyetlerinin bölgelere göre farklı performans gösterdiği belirtilen raporda, güçlü doların sektörde endişe yarattığı vurgulandı. Ayrıca, muhtemel ticaret sınırlamaları ve küresel ekonomik zayıflığın sanayi şirketlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Tüketici harcamalarının güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, finans ve gayrimenkul sektörlerindeki iyileşmenin sürdüğü ancak tarım ve turizm sektörlerinin karışık bir tablo çizdiği kaydedildi.

Bej Kitap'ta yer alan veri ve analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'nin bir sonraki toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek. AA

Etiketler: ABD Merkez Bankası, fed, Fed Bej Kitap
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER