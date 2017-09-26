8 ayda 101 bin ton hurda lastik geri dönüştürüldü

Lastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Kurt, "Yılın 8 ayında 101 bin 100 ton ömrünü tamamlamış lastik topladık. Bunların 64 bin 32 tonu malzeme, 37 bin 68 tonu enerji olarak geri dönüştürülmüştür." dedi.

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Genel Sekreteri Erdal Kurt yaptığı açıklamada, LASDER'in, ÖTL'lerin toplanması, taşınması ve geri kazandırılması konularında yetkili kuruluş olduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda yaklaşık 250 bin ton ÖTL oluştuğunu belirten Kurt, bu lastiklerin geri dönüşümünün sağlanmasının ekonomi ve çevre açısından önemine işaret etti.

Bir ton ÖTL'nin geri dönüşümüyle yaklaşık 50 metrekare güvenli zemin malzemesi, 100 metrekare yürüyüş yolu yapılabileceğini anlatan Kurt, "LASDER olarak yılın 8 ayında 101 bin 100 ton ÖTL topladık. Bunların 64 bin 32 tonu malzeme, 37 bin 68 tonu ise enerji olarak geri dönüştürülmüştür." dedi.

İstanbul'un 12 bin 958, Ankara'nın 10 bin 661, İzmir'in 8 bin 934, Konya'nın 8 bin 89, Antalya'nın ise 5 bin 94 tonla en çok ÖTL toplanan iller olduğunu bildiren Kurt, "Bu yıl sonuna kadar toplanması hedeflenen ÖTL miktarı 150 bin ton. Böylece LASDER olarak kota yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Sektörde bazı sorunlar yaşadıklarına değinen Kurt, özellikle atıkların toplanması ve geri kazandırılması sisteminde piyasa disiplinini bozan ve haksız rekabetlere yol açan firmalar hakkında düzenleme yapılmasını istedi.