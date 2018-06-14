3. nükleer santral Trakya'da olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan ve Türkiye ile Azerbaycan'ın yaptığı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), büyük bir strateji ile yürütüldüğünü söyledi.

"2018'de 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız"

Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerjide çok önemli bir coğrafyada olduğunu ve çok önemli adımlar atıldığından bahsetti.

"İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kast ediyorduk. Bizim enerji portföyümüzde Azerbaycan'dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyle 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak."

"Borla nükleer komşu olacak"

Albayrak, borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edileceğini açıkladı.

"Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Nükleerde de dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız. Borla nükleer komşu olacak. 2023'te Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 3.cünün yeri aşağı yukarı belli. Büyük enerji kullanımı nedeniyle büyük ihtimalle Trakya Bölgesi olacak. Bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üretmek, hem de arz talep dengesi. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız."

Kaynak: TRT Haber