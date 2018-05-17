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2500 engellinin ataması yapılacak

Engelli istihdamına özel sektörden bir destek daha geldi. 10 bin engelliye mesleki eğitim verilecek. Ayrıca son çeyrekte kamuda 2500 engellinin daha ataması yapılacak.

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2500 engellinin ataması yapılacak

Engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak projeler, peş peşe hayata geçiyor.  

"Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" onlardan biri...

Projeyle 10 bin engelliye mesleki eğitim verilecek. Koç Holding ile İş-Kur arasındaki protokol İstanbul'da imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, protokolün özel sektöre bir örnek olacağından bahsetti.

"Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz"

Hükümetin engelli vatandaşların istihdamı konusuna öncelik verdiğini söyledi.

"Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 engelli atamasını daha gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2500 engelli kardeşimizin daha atamasını yapacağız. Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz. Girişimci olarak da çalışma hayatında yer almaları da öncelik verdiğimiz başlıklardan. Bu anlamda 36 bin liralık bir hibemiz söz konusu yeni iş kuran engelli kardeşlerimize geri ödemesiz olarak. bunu da 50 bin liraya yükseltmiş bulunuyoruz."

Holding bünyesinde istihdam edilecek

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da engelli çalışanların eğitimi kadar çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için de çalışma yaptıklarını anlattı.

5 yılda eğitim alan 10 bin engelliden bini Holding bünyesinde istihdam edilecek. 

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: Jülide Sarıeroğlu, engelli istihdamı
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