2018 asgari ücret görüşmeleri başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplantıya başladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi.

Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber