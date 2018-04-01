2 milyona yakın mükellef için yarın son gün

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi yarın sona eriyor. Yaklaşık 1 milyon 880 bin mükellef, yarın saat 23.59'a kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyanname verecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2017'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7/24 esasına göre online verebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, GİB'in internet sitesinden veya akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor.

Hesaplanan gelir vergisi, ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor ancak bu yıl 31 Mart, cumartesiye denk geldiği için, ilk taksit ödemesinin son günü 2 Nisan Pazartesi olarak planlandı.

Mükellefler vergilerini, yetkili banka şubelerine, bağlı oldukları vergi dairesine ve vergi dairesinin bildirilmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine yarın gün sonuna kadar ödeyebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin, GİB'in internet sitesi veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesi mümkün bulunuyor.

Yaşlı ve engellilere evde yardım hizmeti

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerle engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek mükellefleri de düşündü.

Bu durumdaki mükellefler, Vergi İletişim Merkezi'ni (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunuyor.

Alışveriş merkezlerinde beyanname masası

Ödemeler için pek çok alışveriş merkezinde stantlar ve beyanname masaları bulunuyor. Mükellefler buralarda gelirlerini Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edebiliyor. Vergi dairesi ekipleri, mükelleflere yarın da hizmet verecek.

Yapılandırma taksitleri

Öte yandan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ödeme süreleri de yarın sona erecek.

Kaynak: AA