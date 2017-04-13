YÖK'ten milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karara göre, yurt dışından mezun öğrencilerin diploma denklik işlemlerine ilişkin yılda bir kez yapılan Seviye Tespit Sınavı'na (STS) tıp dışı diğer sağlık alanlarında da alternatif sınavlar yapılacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından mezun olarak kurula denklik başvurusunda bulunanlar arasında, hakkında sınav kararı alınanlara yönelik yılda bir defa yazılı STS'nin yapıldığı hatırlatıldı.

Diploma denklik başvurularının giderek arttığı ve yılda bir kez sınavın yapılmasının ilgililerin mağduriyetine yol açabildiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda geçen yıl alınan kararla tıp doktorluğu alanında yılda iki defa gerçekleştirilen STS'ye muadil olarak Ankara, Gazi, Ankara Yıldırım Beyazıt ve Hacettepe üniversiteleri tarafından yapılandırılmış klinik sınavların uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra yurt dışındaki USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical examinations, MCCQE-Part2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats examen) sınavlarının da STS'ye muadil olarak kabul edilmesine karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, böylece tıp alanında STS'ye girecek bir adayın hem yurt dışında daha önce başardığı sınavların kabul edildiği hem de yılda 6 kez sınav şansını yakaladığı belirtildi.

Tıp dışı sağlık alanlarında da sınav fırsatı artıyor

Tıp doktorluğu dışındaki sağlık alanlarında da benzer şekilde bir düzenlemeye gidilmesi için son bir yıldır çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin görüşü alınarak çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, "Çalışmalarımız sonucunda diş hekimliği, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, veterinerlik, ebelik, dil ve konuşma terapisi gibi sağlık alanlarında da yazılı STS'ye muadil olarak 'ilmi hüviyet tespiti sınavları' yapılmasına karar verildi. Bu sağlık alanlarında ilmi hüviyet tespiti sınavları isimleri daha sonra açıklanacak olan üniversitelerimizde, bir yıl içinde toplamda 5 kez yapılacak." bilgisi paylaşıldı.

Yılda 6 kez sınav şansı

Farklı alanlarda STS'nin, yazılı ve sözlü olarak yapılabildiği, ancak sözlü sınavlara sınırlı sayıda başvuru kabul edilirken yazılı sınavlara sayı sınırı olmadan başvuru alınabildiğine işaret edilen açıklamada, bu yüzden mevcut yılda bir kez yapılan yazılı STS'nin de ilmi hüviyet sınavlarının yanı sıra devam etmesinin uygun olacağı görüşüne varıldığı kaydedildi.

YÖK'ün açıklamasında, yeni düzenlemelerle pek çok sağlık alanında denklik için haklarında seviye tespit sınavı kararı alınanlara, yazılı ve sözlü farklı sınavlarla bir yıl içinde 6 kez sınav fırsatının sağlandığı bildirildi.

Bu yılın şubat ayı içerisinde, yurt dışındaki üniversitelerden mezun öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri amacıyla e-devlet kapısı üzerinden "Denklik Başvurusu Sorgulama" hizmetinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, ayrıca yurt dışından alınan diploma denklik belgelerinin kişilerce beyanının ve beyan ettikleri kurumlarca da sorgulanmasına imkan sağlamak amacıyla oluşturulan "Diploma Denklik Sorgulama Sistemi"nin de yakın bir zamanda yine e-devlet kapısı üzerinden hayata geçirileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Öğrenci dostu yeni YÖK olarak, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin diploma denklik işlemlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde, teknolojiden de istifade ederek kolaylaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından, "Yurt dışındaki üniversitelerden mezun öğrencilerimizin denklik işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mart'ta Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, kayıt ücreti, denklik ve diplomalar konusunda yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğini ümit ettiğini ve gerekli talimatları verdiklerini bildirmişti. AA