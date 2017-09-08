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YÖK'ten e-kayıtlarını tamamlayamayan öğrencilere müjde

YÖK, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi e-kayıt işlemlerini teknik aksaklıklar nedeniyle tamamlayamayan öğrencilerin kaydının yapılmış kabul edildiğini açıkladı.

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YÖKten e-kayıtlarını tamamlayamayan öğrencilere müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) e-kayıt işlemlerini teknik aksaklıklar nedeniyle tamamlayamayan öğrencilerin kaydının yapılmış kabul edildiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Eylül'de düzenlenen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2017-ÖSYS işlemleri için e-devlet kapısında kaydına başlayan ancak teknik aksaklıklar nedeniyle bunu tamamlayamayan öğrencilerin durumu incelendi.

Bu kapsamda, 24 Ağustos'taki Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, bu öğrencilerin de kayıt işlemlerinin yapılmış kabul edilmesine karar verildi.

Etiketler: YÖK, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, e-kayıt
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