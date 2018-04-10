ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) değerlendirme raporu ele alındı

ÖSYM Başkanı Özer, yaptıkları sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporlarını bu yıldan itibaren yayınlamaya ve kamuoyuyla paylaşmaya başladıklarını söyledi.

2018'den itibaren üç değerlendirme raporu yayımladılar.

2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu şubatta, 2017-DGS Değerlendirme Raporu'nu martta, Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları Değerlendirme Raporu'nu da bu ay kamuoyuna açıklayacaklar.

Özer, 2017-TUS'un değerlendirme raporunun hazırlık aşamasında olduklarını da anlattı.

Raporda, sınava yönelik analizler ve iyileştirme yapılabilecek konular tartışılıyor.

Raporun son hali gelecek haftalarda verilecek ve bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA