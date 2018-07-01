ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

2 milyonu aşkın adayın üniversiteye girmek için yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci ve ikinci oturumu sona erdi.

"Tarihin en büyük sınav organizasyonu"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sınavın lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirilen en büyük sınav organizasyonu olduğunu söyledi.

"TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 aday başvurdu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

"Web sitesinden yayımlanacak"

Özer, bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayın katılacağından bahsetti.

ÖSYM Başkanı Özer, YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA