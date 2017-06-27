Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin öğretmenin mülakatını yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın diriltici rüzgarının bereket, huzur, barış getirmesi, birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Eğitim ne kadar kaliteliyse ülkenin de o kadar güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Öğrencilerimize 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerleri kazandırmak istiyoruz. Bunun için de biz Türkiye olarak milli gelirin yüzde 5,8'ini eğitime ayırıyoruz. OECD ülkeleri 5,2. Bizden daha az miktarda eğitime pay ayırmakta. Biz onlardan daha çok ayırıyoruz. Bugün 18 milyona yakın öğrenci Bakanlığımızın bünyesinde. 7 milyonun üzerinde de yüksek öğretimde var. Toplam 25 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Türkiye'nin yarınını bu 25 milyon insan şekillendirecektir. Daha kaliteli bir eğitim ve öğretimin sunulması, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bizlerin asli vazifesidir." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın vazifeleri olduğunu, geçen yıl ortaöğretime geçiş sınavında soruların tümünü doğru cevaplayanların Van, Erciş, Edremit, Muş ve Tunceli'den çıktığını anımsattı.

Bu yıl da yine Varto'dan, Tunceli'den, Adıyaman'dan, Muş'tan, Siirt'ten, Hakkari Yüksekova'da bu başarıyı yakalayan öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "İşte fırsat eşitliği budur. Kahramankazan'daki, İzmir'deki ve İstanbul'daki ile Van'daki, Tunceli'deki, Siirt'teki öğrenci aynı başarıyı gösteriyorsa eğitimde fırsat eşitliğini sağlamışsınız demektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9. sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Ondan sonra 2, 3 ve 4. sınıflar, 6, 7 ve 8. sınıflar ile 10, 11 ve 12. sınıflar ve yapabilirsek hepsini önümüzdeki yıl bitirmeye çalışacağız. 2018-2019 eğitim yılında her sınıfta yeni müfredatla eğitime başlamış olalım. Bunu yapabilirsek inşallah o zaman öğrencilerimiz bilgiyi, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten olacak. Milli gelirin 860 milyar dolarsa G-20'nin üyesiysen dünyada da ilk 20'nin içerisindeysen bunu eğitim sistemine borçlusun. Niye ilk 10'a giremedik. Bunu da eğitim sistemimize borçluyuz. Çünkü daha yüksek nitelikli ürünler üretemiyoruz."

Son bir yılda zor bir dönemden geçtiklerini ve bu zor dönemleri yüz akıyla atlattıklarını ifade eden Yılmaz, bu dönemde eğitime önemli yenilikler kazandırdıklarını belirtti.

Yılmaz, bir yıl içerisinde 20 bin derslik yaptıklarını anlatarak, "Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakatını yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında artan öğrenci sayısı 106 bin 748. Bu son yıllardaki en büyük artıştır. Eğitiminiz iyi olursa siz çok şeyi başarmışsınız demektir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Selim Dursun ve Hilmi Bilgin ile parkın açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Bakan Yılmaz, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.