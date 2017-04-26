  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Merkezi ortak sınavların birinci gün oturumları sona erdi

Merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu bugün yapıldı.

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Merkezi ortak sınavların birinci gün oturumları sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınavlar kapsamında, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk gün oturumu bugün yapıldı.

Sınav, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda yapıldı.

Sınava, 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı öngörülüyor.

Ortak sınavların bugünkü oturumunda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, yarın yapılacak ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınavlar yapılacak.

Ortak sınavların yapıldığı her bir ders yazılısı için yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başladı.

Her ders için, dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçıkları kullanıldı ve her bir ders yazılısı için 40 dakika süre verildi.

Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alındı.

Öğrenciler, ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara girdi. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine ise izin verilmedi.

Soru ve cevaplar yarın yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf ikinci dönem merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.

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