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MEB'in yaz kurslarına büyük talep

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz dönemi ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarına 619 bin 960 öğrenci başvurdu.

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MEBin yaz kurslarına büyük talep

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaları için başlatılan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına 619 bin 960 öğrenci başvuru yaptı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerde edindikleri kazanımları pekiştirmelerine katkı sağlamak, özel ilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla ücretsiz yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başladı.

Öğrencilerin il ve ilçe sınırlaması olmaksızın, tatile gittikleri yerlerde de katılabilecekleri kurslar için 619 bin 960 kayıt yapıldı.

Öğrencilerin beş derse kadar tercihte bulunabildiği yaz kurslarında 11 bin 309 kurumda, 62 bin 777 öğretmen görev yapacak.

Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları, 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, yaz tatili
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