  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde

Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarılı sayılacak.

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MEBden lise son sınıf öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü ve özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri, talep üzerine, devamlı öğrenciler gibi başarılı sayılarak işleme tabi tutulacak.

İlgili yazı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla illere gönderildi.

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, lise son, devamsızlık
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