Hakkari'de gençler geleceğe belediyenin kurslarında hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirme yaptığı Hakkari Belediyesi, yolların yapılması, modern aydınlatma sistemlerinin kurulması, park ve içme suyu sorununun çözülmesi gibi çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik eğitim, sanat ve kültürel çalışmalara da ağırlık veriyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Prof. Dr. İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi'nde gençler için ücretsiz kurslar düzenleniyor.

Gençler, kurslarda öğretmenler gözetiminde üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor.

Haftanın 6 günü 08.00'den 17.00'ye kadar süren kursta öğrenciler, ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyarak da zamanlarını değerlendiriyor.

Kurs öğretmenlerinden Süleyman Baygo, merkezde 46 gencin eğitim gördüğünü söyledi.

"Öğrenciler istedikleri gibi çalışma fırsatı buluyor"

Kentte gençlerin ders çalışabileceği az sayıda mekanın bulunduğunu anlatan Baygo, "Burası geniş ailelerden oluşuyor. Bu yüzden gençlerin ders çalışma imkanı pek fazla olmuyor. Merkezde öğrenciler istedikleri gibi çalışma fırsatı buluyor" dedi.

"Etüt merkezinin faydasını görüyoruz"

Öğrencilerden Gamze Tülün Karaman ise kendilerine böyle bir imkan sağlayan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür ederek, "Burada YGS'ye hazırlanıyorum. Etüt merkezinin faydasını görüyoruz. Buradan oldukça memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: AA