Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulandı.

EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmadı.

Adaylara, engel gruplarına göre 60, 80, 90 ve 100 dakikalık süre verildi.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, engel durumlarına göre sınav uyarlamalarıyla yapıldı.

Sonuçlar 17 Mayıs'ta açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin sınav koordinasyonunu yönetti.

Sınav sonuçları, 17 Mayıs'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

Yaklaşık 89 bin aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, EKPSS ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu. Bugün 81 il merkezinde gerçekleştirdiğimiz EKPSS sınavında adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday önlisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından sınava başvurdu.

Adaylar bin 354 binada ve 19 bin 369 salonda sınava alınmış olup 13 bin 973 aday tekli salonda, 74 bin 860 aday ise toplu salonda sınava alındı. Sınavda yaklaşık 58 bin sınav görevlisi görev aldı. Sınavın özelliği nedeniyle aday başına diğer sınavlara göre daha fazla sınav görevlisi görevlendirildi. "

ÖSYM Başkanı Özer, merkezin adayların durumuna göre her türlü imkanını seferber ettiğini belirterek, "Sınav sorunsuz bir şekilde sona ermiştir. Sınavda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve görevlilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA