Engelli bireylerin destek eğitim giderleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 Yılı Merkezi Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Söz konusu tebliğde yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.

Kaynak: AA