"Doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarına iyileştirme

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosu önerisini getirmişti.
YÖK'ten 'doktor öğretim görevlisi' önerisi
"Doçentlik" ile "profesörlük" arasındaki "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu getirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından doktor öğretim üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.
Karara göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir iyileştirmeyle 100 liranın üzerinde artış yapılacak.
Kaynak: TRT Haber