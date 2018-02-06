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"Doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarına iyileştirme

Yardımcı doçent kadrosundan "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacak.

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&quot;Doktor öğretim üyesi&quot; kadrosuna geçenlerin maaşlarına iyileştirme

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosu önerisini getirmişti. 

YÖK'ten 'doktor öğretim görevlisi' önerisi

"Doçentlik" ile "profesörlük" arasındaki "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu getirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. 

Yardımcı doçentlik kalkıyor

Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından doktor öğretim üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.

Karara göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir iyileştirmeyle 100 liranın üzerinde artış yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: YÖK, yardımcı doçent, doktor öğretim üyesi
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