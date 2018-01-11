ALES 2018'de 81 ilde yapılacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nda (ALES) "bin altı kota" uygulamasını kaldırdıklarını belirterek, ALES'in 81 ilde yapılacağını açıkladı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelde üç kullanım amacı bulunan ALES'in, üniversite mezunları için önemli bir sınav olduğuna işaret etti.

Sınavın Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci seçme ve yerleştirmelerde kullanıldığını anımsatan Özer, sonuçların ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanıldığını kaydetti.

"ALES'te bin altı kotası 2018 yılı için kaldırıldı"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, şu açıklamayı yaptı:

"2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda bu adaylar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."

"Hizmetleri yurdun dört bir yanında yaygınlaştırmak istiyoruz"

Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA