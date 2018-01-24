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Zürih'te ABD Başkanı Trump'ı protesto için iki bin kişi sokağa indi

İsviçre Zürih'te göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan Davos ziyaretini protesto etti.

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Zürihte ABD Başkanı Trumpı protesto için iki bin kişi sokağa indi

Küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi konularda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin ele alınacağı 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Davos'ta devam ediyor.

Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zeybekci temsil edecek.

Davos'a katılacaklar arasında ABD Başkanı Donald Trump da var. Ancak Trump'ın planlanan Davos ziyareti Zürih'te protesto edildi.

Yaklaşık 2 bin kişi, Zürih'te bankaların yoğunlukta olduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. "Trump İstenmiyorsun" şeklinde slogan atan göstericiler, Dünya Ekonomik Forumu'nu da eleştirdi.

Trump'ın cuma günü forumda konuşma yapması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zürih, Trump, dünya ekonomik forumu, davos
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