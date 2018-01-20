Türkiyenin bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'e başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" dünya basınında geniş yer buldu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır
- Başbakan Yıldırım: Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır
- Afrin'deki PYD/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekatı başladı
Amerikan yayın kuruluşu CNN, haberi "Türk jetleri Suriye'nin kuzeyini vurdu, hava operasyonu başladı." başlığıyla öne çıkardı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Alman Deutsche Welle gazetesi, harekatı manşetten okuyucularına duyurdu.
Rus basınında harekata dair detayların yanı sıra Rus Savunma Bakanlığı'nın Washington'a yönelik eleştirileri öne çıktı.
Harekat, Fransız basınında da geniş yer buldu.
Le Monde Gazetesi zeytin dalı harekatını, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere yönelik operasyon başlattı" manşetiyle duyurdu.
Liberation Gazetesi de, "Türkiye ABD'nin müttefiki YPG'ye yönelik harekat başlattı" başlığını kullandı.
Arap basını
Katar merkezli Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarını öne çıkardı.
Irak yayın kuruluşu El Someriyye, haberi "Ankara, gelişmeleri Şam'a yazılı olarak bildiriyor ve Moskova Washington'u suçluyor" başlığıyla verdi.
Arap televizyonu Al Arabiyye de, "Türk Ordusu 'Zeytin Dalı' harekatına başladı." manşetiyle haberi izleyicilerine duyurdu.
Kaynak: TRT Haber