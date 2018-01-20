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Buradasınız : » » 'Zeytin Dalı Harekatı' dünya basınında

'Zeytin Dalı Harekatı' dünya basınında

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı yakından takip ediyor.

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Zeytin Dalı Harekatı dünya basınında

Türkiyenin bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'e başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" dünya basınında geniş yer buldu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, haberi "Türk jetleri Suriye'nin kuzeyini vurdu, hava operasyonu başladı." başlığıyla öne çıkardı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Alman Deutsche Welle gazetesi, harekatı manşetten okuyucularına duyurdu.

Rus basınında harekata dair detayların yanı sıra Rus Savunma Bakanlığı'nın Washington'a yönelik eleştirileri öne çıktı.

Harekat, Fransız basınında da geniş yer buldu.

Le Monde Gazetesi zeytin dalı harekatını, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere yönelik operasyon başlattı" manşetiyle duyurdu.

Liberation Gazetesi de, "Türkiye ABD'nin müttefiki YPG'ye yönelik harekat başlattı" başlığını kullandı.

Arap basını

Katar merkezli Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarını öne çıkardı.

Irak yayın kuruluşu El Someriyye, haberi "Ankara, gelişmeleri Şam'a yazılı olarak bildiriyor ve Moskova Washington'u suçluyor" başlığıyla verdi.

Arap televizyonu Al Arabiyye de, "Türk Ordusu 'Zeytin Dalı' harekatına başladı." manşetiyle haberi izleyicilerine duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Dünya basını, afrin
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