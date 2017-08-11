Zehirli yumurtaların tespit edildiği ülke sayısı 12'ye yükseldi

Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı büyüyor. Zehirli yumurtaya rastlanan ülke sayısı 12'ye yükseldi.

Danimarka'da 20 ton zehirli yumurtanın tespit edildiği açıklandı. Ülkede alarm verildi. Kafe ve restoranlara satılan yumurtaların toplatılması için harekete geçildi.

Romanya'da da bir ton fipronil bulaşmış yumurta tespit edildi. Slovakya'da ise fipronil bulaşmış 20 palet yumurtaya rastlandı.

Söz konusu yumurtaların Hollanda'dan ihraç edildiği bilgisi verildi.

AB harekete geçti

Giderek büyüyen yumurta skandalı Avrupa Birliği'ni de harekete geçirdi. Suçluların bulunması için skandalda adı geçen ülkelere çağrı yapıldı.

AB Komisyonu Ticaret Sözcüsü Daniel Rosario, "Bu ülkeler soruşturmaları şeffaf bir şekilde yürütmek ve gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği komisyonu bu süreçte üzerine düşen bütün önlemleri almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Belçika, Hollanda'yı zehirli yumurtalardan haberdar olduğu halde gerekli uyarıyı yapmamakla suçladı.

Ülkede yürütülen soruşturmalar kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Zehirli yumurta skandalı nasıl başladı?

Skandal Hollanda, Almanya ve Belçika'da patlak vermişti. İhracat nedeniyle İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa, Avusturya ve Lüksemburg'a da sıçramıştı.

Romanya, Slovakya ve Danimarka'da da zehirli yumurtaların tespit edilmesiyle, skandalın yayıldığı ülke sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

"Fipronil" maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan böcek ilaçlarında bulunuyor.