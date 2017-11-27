  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Yunanistan'daki selden iki hafta sonra bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Yunanistan'daki selden iki hafta sonra bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen selde ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

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Yunanistandaki selden iki hafta sonra bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

 

İtfaiye biriminden edinilen bilgiye göre, başkentin batısındaki Mandra bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu selden yaklaşık iki hafta sonra bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Bölgedeki bir deponun dışında çamur ve taş yığınlarının altında ulaşılan cesedin, kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Yüzlerce evi ve iş yerinin su basmasına ve onlarca arabanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan felaketin ardından bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları halen sürüyor.

Geçen hafta bir kişinin daha cesedi bulunmuştu.

Yunanistan hükümeti afetin ardından ulusal yas ilan etmiş, selden zarar görenler için yardım paketi açıklamıştı.

Etiketler: Yunanistan, sel
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