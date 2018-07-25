Yunanistan yangın felaketinin sonuçlarıyla yüzleşiyor

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Mati, Penteli Rafina, Yeni Voutza ve Agia Marina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarlarla kısa sürede farklı kollardan geniş bir bölgeye yayılan alevler sebebiyle ev ve araçlarında mahsur kalan onlarca kişi can verdi.

Alevlerden kaçarak denize girdikten sonra boğulan en az 5 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Alevlerden kaçarak sahile ulaşan 700'den fazla kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve özel tekneler tarafından güvenli bölgelere taşındı.

İtfaiye Teşkilatı'ndan alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi.

23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"20 metreden uzağı göremiyorduk"

Facianın tanıklarından Giannis Labropoulos, yangın sırasında arabayla Patras'tan Atina'ya seyahat ettiğini söyledi. Labropoulos, "20 metreden daha uzağı göremiyorduk. Bir anda sıcağı hissetmeye başladık ve yangını gördük. Bunun yaşanıyor olamayacağını düşündüm. Çok korkmuştuk. Atlatıp atlatamayacağımızı bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Dallar ve yıkıntılar arabaya çarpıyordu. Yangının gücü ve sıcaklığın yoğunluğu hayatta bir daha asla deneyimlemek istemeyeceğimiz bir şey" dedi.

"2 kişi kollarımda can verdi"

Yangının etkilediği Mati Köyü'nden George Vokos, 2 kişinin kollarında öldüğünü, kendisinin ise şanslı olduğunu anlattı. Vokos, "Bu, devasa bir felaket. Tanrı'ya şükürler olsun ki ailem güvende. Güvenlik için denize doğru kaçtık. Yanan 2 arabamı kaybettim. Evimin de yarısı yandı. Ancak 2 kadın kollarımda can verdi" diye konuştu.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA, Reuters, AP, BBC