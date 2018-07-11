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Yunanistan iki Rus diplomatı sınır dışı etti

Yunanistan hükümeti, iki Rus diplomatı "Yunanistan’ın içişlerine müdahale" iddiasıyla sınır dışı etti. İki Rus diplomata da ülkeye giriş yasağı getirdi.

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Yunanistan iki Rus diplomatı sınır dışı etti

Yunanistan medyasında yer alan habere göre Atina, iki Rus diplomatı sınır dışı etti ve ülkeye girişini yasakladı.

Haberde “Atina’nın diplomatlara yönelttiği suçlamalar arasında bilgi toplama ve yayma, devlet görevlilerine rüşvet vermek yer alıyor” açıklamasına yer verildi.

 


 

Kararın amacının Rusya’nın Yunanistan’daki etkisini artırma girişimlerine karşılık vermek olduğu iddia edildi.

Kaynak: Kathimerini

Etiketler: Yunanistan, rusya, diplomat
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