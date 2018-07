Yunanistan iki Rus diplomatı sınır dışı etti

Yunanistan medyasında yer alan habere göre Atina, iki Rus diplomatı sınır dışı etti ve ülkeye girişini yasakladı.

Haberde “Atina’nın diplomatlara yönelttiği suçlamalar arasında bilgi toplama ve yayma, devlet görevlilerine rüşvet vermek yer alıyor” açıklamasına yer verildi.

The Greek government has decided to expel two Russian diplomats, and ban the entry into #Greece of two more, accusing them of intrusion into domestic affairs and illegal acts against Greece’s national securityhttps://t.co/HAiQE30yNP