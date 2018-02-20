Yeni Zelanda'da olağanüstü hal ilan edildi

Fırtınanın karaya çıkmasıyla birlikte bölgede yollar ulaşıma kapanırken, okullar tatil edildi. Yeni Zelanda'nın ulusal havayolu başkent Wellington'daki tüm iç ve dış hat uçuşlarını iptal etti.

Fırtınanın hızının saatte 150 kilometreye çıkması ve sel baskınları ihtimaline karşı bölge sakinleri uyarıldı.

Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel, "Fırtınanın tüm etkisi bu gece ve yarın sabah hissedilecek, evler sular altında kalacak" şeklinde açıklama yaparak, bölge sakinlerini evlerini boşaltmaya çağırdı.