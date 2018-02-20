  • 20 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.66
  • BIST 115946.09
    ALTIN 162.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yeni Zelanda'da olağanüstü hal ilan edildi

Yeni Zelanda'da olağanüstü hal ilan edildi

Yeni Zelanda'nın Güney Ada bölgesindeki Christchurch dahil üç ilçede Gita tayfununun ülkeyi vurmasıyla birlikte olağanüstü hal ilan edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yeni Zelandada olağanüstü hal ilan edildi

Fırtınanın karaya çıkmasıyla birlikte bölgede yollar ulaşıma kapanırken, okullar tatil edildi. Yeni Zelanda'nın ulusal havayolu başkent Wellington'daki tüm iç ve dış hat uçuşlarını iptal etti. 

Fırtınanın hızının saatte 150 kilometreye çıkması ve sel baskınları ihtimaline karşı bölge sakinleri uyarıldı.

Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel, "Fırtınanın tüm etkisi bu gece ve yarın sabah hissedilecek, evler sular altında kalacak" şeklinde açıklama yaparak, bölge sakinlerini evlerini boşaltmaya çağırdı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER