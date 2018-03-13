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Yeni CIA direktörü Gina Haspel işkenceci olarak biliniyor

CIA Direktörülüğüne Mike Pompeo’nun yerine atanan Gina Haspel, terör şüphelisi iki Suudi Arabistan vatandaşına işkence yaptırıp, o kayıtları yok etmekle tanınıyor.

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Yeni CIA direktörü Gina Haspel işkenceci olarak biliniyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel’i atadığını açıklamıştı.

CIA'in ilk kadın direktörü

CIA’ye 1985 yılında katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

Haspel'in CIA'nin başına atanması ile ABD'de ilk kez bir kadın bu görevi üstlenmiş oldu.

Kariyerindeki en tartışmalı nokta

Haspel’in kariyerinde en tartışmalı nokta, 2002 yılında Tayland’da iki terör şüphelisine yaptırdığı işkence ve söz konusu işkencenin video kayıtlarını ortadan kaldırması oldu.

CIA'nin ABD dışındaki ilk hapishanesi 2002 yılında Tayland’da kurulmuş ve başına Haspel getirilmişti.

Yıllarca gündemi meşgul etti

Tayland’da Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmaya devam etti.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel’in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden oldu.

İşkenceler yeniden gündeme gelebilir

Haspel’in geçen yıl şubat ayında CIA’nin iki numarası olarak atanması da Trump’ın yasadışı işkenceleri tekrar gündeme getireceğinin işareti olarak yorumlanmıştı.

Dengeler sürekli değişiyor

Koltuğa 20 Ocak 2017'de oturan ABD Başkanı Trump, ülkenin en sıra dışı ve tartışmalı başkanlarından biri olurken, göreve geldiğinden bu yana siyaset, bürokrasi ve diplomasi çevrelerindeki sular bir türlü durulmuyor.

Trump yönetiminde çeşitli nedenlerle istifa eden veya kovulan kilit isim sayısı 10’u geçerken, bir o kadar da orta düzey bürokrat istifasını sundu.

Trump’ın ekonomi danışmanı Gary Cohn geçen hafta istifa etmişti. Öncesinde ise Başkan'ın en yakın danışmanlarından Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifasını vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: gina haspel, mike pompeo, Rex Tillerson, Trump
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