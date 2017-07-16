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Yemen'deki kolera salgını nedeniyle can kayıpları sürüyor

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 784 kişi yaşamını yitirdi.

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Yemendeki kolera salgını nedeniyle can kayıpları sürüyor

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 784 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana kolera nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğinin tespit edildiği, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında ölenlerin sayısının bin 784'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 344 bin 751 olduğu aktarıldı.

DSÖ, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını bin 770 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Etiketler: Yemen, kolera salgını, can kayıpları
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