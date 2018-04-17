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Buradasınız : » » Yemen'de Husilere ait silah deposu vuruldu

Yemen'de Husilere ait silah deposu vuruldu

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçakları, Taiz kentinde Husilere ait silah deposunu bombaladı.

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Yemende Husilere ait silah deposu vuruldu

Yemen ordusunun Taiz'deki komutanlarından Albay Hamid Halidi, koalisyon uçaklarının, Kemeb ilçesinde Husilere ait mevzilere 5 hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda bir silah deposu ile silahlı militanları taşıyan araçların hedef alındığını aktardı.

Halidi, bombalamanın ardından silah deposunda art arda patlamalar meydana geldiğini aktardı. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu kaydeden Hamidi, daha fazla ayrıntı vermedi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, silah deposu, husiler
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